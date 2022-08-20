Москва, 20 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Экономика России хорошо противостоит санкциям Запада. Об этом 20 августа передает France 2.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

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Так, многим российским компаниям удалось обойти санкционные ограничения, несмотря на уход западных фирм. А дефицит, которого опасались несколько месяцев назад, так и не случился.

«Зайти в супермаркет в Москве — всё равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что санкции Запада против РФ бумерангом ударили по США и ЕС.