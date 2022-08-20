Москва, 20 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день очевидно, что гегемония США, которая в первую очередь заключалась в гегемонии американского доллара, уходит. Об этом 20 августа заявил советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, киноактёр, общественный и политический деятель, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Андрей Кончаловский

«Это же видно, уходит гегемония США, которая была прежде всего в гегемонии доллара», — сказал он.

При этом Кончаловский напомнил, что после окончания Второй мировой войны американский доллар проник во всю мировую экономику, и создавалось впечатление того, что от него уже нельзя избавиться, однако теперь этому приходит конец.

«И в этом смысле (президент России Владимир) Путин взял на себя абсолютно героическую, отважную роль. Все, кто пытался ликвидировать господство доллара, стали жертвами и пали. Кеннеди, де Голль, Каддафи, Саддам Хусейн. В этом он демонстрирует колоссальную отвагу. Я думаю, что нет более заклятого врага у империалистов, чем наш президент», — добавил режиссёр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа американское издание Politico написало, что серьёзное беспокойство по поводу того, что Конгресс намерен отнести Россию в категорию стран — спонсоров терроризма, испытывают в Государственном департаменте США.