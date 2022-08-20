Иркутск, 20 августа 2022, 08:28 — REGNUM В Иркутской области по итогам первого квартала 2022 года инвестиции в основной капитал выросли на 22,9%, составив 93,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иркутск. На совещании по развитию авиационной промышленности
Иркутск. На совещании по развитию авиационной промышленности
Правительство Иркутской области

По этому показателю Приангарье занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа и девятое в России. Показатели внешней торговли Иркутской области за тот же период выросли на 23%, экспорт увеличился сразу на 29%.

По словам губернатора Игоря Кобзева, повышение инвестиционной привлекательности региона является одной из важнейших задач.

«В Приангарье четыре территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. А это серьезные налоговые льготы», — отметил он.