Иркутск, 20 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Иркутской области по итогам первого квартала 2022 года инвестиции в основной капитал выросли на 22,9%, составив 93,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Иркутской области Иркутск. На совещании по развитию авиационной промышленности

По этому показателю Приангарье занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа и девятое в России. Показатели внешней торговли Иркутской области за тот же период выросли на 23%, экспорт увеличился сразу на 29%.

По словам губернатора Игоря Кобзева, повышение инвестиционной привлекательности региона является одной из важнейших задач.

«В Приангарье четыре территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. А это серьезные налоговые льготы», — отметил он.