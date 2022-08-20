Брюссель, , 08:22 — REGNUM Профессор политэкономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие российского газа этой зимой. Об этом 20 августа пишет Financial Times.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем», — отмечается в сообщении.

Как пояснила профессор, причиной такой ситуации являются две структурные проблемы: для роста глобальной экономики необходимо все больше энергоресурсов, а для ускорения перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии страны на данный момент могут сделать не так много.

«Зима несет своеобразную расплату», — добавила на.