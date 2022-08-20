Лиссабон, , 08:18 — REGNUM Против запрета на въезд на территорию Европейского союза туристов из России выступает Португалия, которая также считает, что санкции не должны быть направлены против народа целой страны. Об этом говорится в сообщении португальского МИД, выдержки из которого 20 августа приводит местная газета Eco.

Португалия Setwalls.ru

«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что также португальские власти намерены обсуждать этот вопрос на уровне Евросоюза, чтобы способствовать выработке единой позиции по этому вопросу стран — членов сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подъёмники на горнолыжных курортах придётся закрыть в Швейцарии, если правительство страны издаст приказ операторам сократить потребление электроэнергии на 20%.