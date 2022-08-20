Донецк, , 08:18 — REGNUM Подразделение киевских боевиков сдалось в плен в посёлке Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) после переписки с Народной милицией (НМ) ДНР в телеграм. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что после удара артиллерии 3-й бригады НМ ДНР по позициям киевских боевиков, им было разослано предложение прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться в плен, сохранив таким образом свои жизни.

«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», — отмечается в публикации НМ ДНР.

Позиции подразделения украинских боевиков перешли под контроль НМ ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе под контроль ДНР посёлка Зайцево.

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