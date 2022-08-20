Тегеран, , 08:16 — REGNUM Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции. Об этом 20 августа передает CNN.

Спецназ КСИР на задании Hossein Zohrevand

Данное требование было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках СВПД. При этом отмечается, что Тегеран хочет добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки.

Ранее Politico писала, что ЕС намерен ослабить санкционное давление на представителей КСИР. А в Госдепе сообщили, что Штаты изучают ответ Тегерана о восстановлении ядерной сделки.