Тегеран, 20 августа 2022, 08:16 — REGNUM Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции. Об этом 20 августа передает CNN.

Спецназ КСИР на задании
Спецназ КСИР на задании
Hossein Zohrevand

Данное требование было одним из главных препятствий на пути восстановления сделки в рамках СВПД. При этом отмечается, что Тегеран хочет добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на случай, если США снова выйдут из ядерной сделки.

Ранее Politico писала, что ЕС намерен ослабить санкционное давление на представителей КСИР. А в Госдепе сообщили, что Штаты изучают ответ Тегерана о восстановлении ядерной сделки.