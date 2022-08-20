Минусинск, Красноярский край, , 08:14 — REGNUM В Красноярском крае правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которого произошло 19 августа вечером. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным, грузовик Hyundai опрокинулся на трассе Р-257, после чего в него врезался легковой автомобиль Hyundai Sonata.

«В результате ДТП водителя легкового автомобиля 1980 г. р. и 12-летнего ребенка с травмами госпитализировали, женщины 1965 г. р. и 1990 г. р., скончались в больнице», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, водитель грузового автомобиля в момент ДТП был пьян, показания прибора составили 0,91 мг/л.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ачинске произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса ПАЗ, в результате которого пострадали пять человек.

Читайте также: В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали пять человек