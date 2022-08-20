Москва, 20 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) позволила выявить 970 угроз столкновения Международной космической станции с различными объектами в период с 2017 по 2021 год. Об этом говорится в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, представленных на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

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Система АСПОС ОКП за указанный период позволила выявить 26,9 тыс. опасных сближений с другими защищаемыми космическими аппаратами. Также с помощью этой системы было зафиксировано 30 эпизодов разрушений спутников и других искусственных объектов на орбите.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве действует с 2016 года. На её базе будет создана новая система мониторинга околоземного космического пространства «Млечный путь».

Обновлённая система будет включать как наземные оптико-электронные средства, так и радиолокационных станций. Система АСПОС ОКП состоит только из наземных телескопов.