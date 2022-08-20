Донецк, , 08:12 — REGNUM В ходе расследования уголовного дело о преступлениях киевских войск следователи СК России осмотрели частный сектор в Кировском районе Донецка, ранее подвергшийся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр частного сектора по улице Адыгейской в Кировском районе Донецка, подвергнувшегося обстрелам со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следователей, командиры 68 отдельной егерской бригады ВСУ отдали приказ об обстреле Кировского района Донецка из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

Также указывается, что по этому факту против военнослужащих названного подразделения ВСУ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общая сумма средств, выделенных на оказание Вашингтоном военной помощи Киеву с начала президентства американского лидера Джо Байдена, достигла $10,6 млрд.