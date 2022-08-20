Донецк, , 08:10 — REGNUM Одно из подразделений ВСУ сложило оружие в ДНР. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

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В населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего в Telegram военнослужащим отправили сообщение с предложением сдаться. После переписки бойцы подразделения ВСУ вышли с поднятыми руками, его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР.

18 августа подразделения Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении, которая использовалась ВСУ в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

13 августа в Минобороны РФ рассказали, что сдавшиеся в плен солдаты ВСУ отказываются вернуться по обмену.