Пекин, , 08:03 — REGNUM Кризис в отношениях между Вашингтоном и Пекином из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань полностью исключают в США. Такое заявление сделал 19 августа американский посол в КНР Николас Бернс в интервью телеканалу CNN.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Бернса, визит Нэнси Пелоси на Тайвань носил мирный характер, поэтому в США полагают, что кризис в отношениях с Китаем в связи с этим визитом вряд ли возможен.

Также американский дипломат указал, что Пекин «теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем».

Напомним, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся 2–3 августа, несмотря на предупреждение Китая, что посещение острова американским политиком спровоцирует кризис во взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином. Китай увидел в этом шаге со стороны США поддержку сепаратистских настроений на Тайване и начал масштабные военные учения.

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