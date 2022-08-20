Лондон, , 08:03 — REGNUM Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила свое же мнение об участии России в саммите G20 в ноябре в Индонезии. Об этом 20 августа передает Reuters.

Лиз Трасс Gov.uk

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«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается [спецоперация на территории б. УССР]», — отмечается в сообщении.

Ранее Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в случае, если она получит пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Аналогичные заявление она делала и ранее.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее заявил Bloomberg, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 на Бали.

Саммит G20 состоится 15−16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20.