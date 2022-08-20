Кемерово, 20 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области второй день ведутся поиски 16-летнего подростка, который пропал в тайге во время сбора кедровых шишек с родственниками. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сибирская тайга

С обращением о пропаже сына местная жительница обратилась в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу около 20:00 (16:00 мск) 18 августа. По словам матери, её 16-летний сын вместе с родственниками находился на сборе шишек в тайге и пропал.

пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области «Прибывшие на место полицейские выяснили, что подросток регулярно уходил на соседний стан, где находятся сборщики кедровых шишек. В этот раз он также отправился туда, но пропал».

Незамедлительно была организована масштабная поисковая операция, в которой приняли участие сотрудники полиции, представители других ведомств, волонтёры и местные жители. Вся территория предполагаемого нахождения подростка поделена на квадраты и тщательно проверяется.

К настоящему времени найти пропавшего ещё не удалось. Его приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, чёрные штаны, чёрные резиновые сапоги.

О местонахождении подростка или другую информацию можно сообщить по телефонам: 8 (384-44) 2-12-62, 8 (3842) 32-73-12 или 02 (102 с мобильного телефона).

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