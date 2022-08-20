Пекин, 20 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-35». Об этом сообщает China Daily.

AAxanderr Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С»

Ракета со спутниками стартовала с космодрома Сичан на юго-западе Китая 20 августа в 01:37 по местному времени (19 августа 20:37 мск). Эта миссия стала 433-м полётом ракет семейства «Чанчжэн».

Спутники «Яогань-35» используются для научных экспериментов, мониторинга в сфере сельского хозяйства и предупреждения о стихийных бедствиях. В ходе прошедшего старта на орбиту была выведена уже четвёртая группа этих спутников.

Первые спутники «Яогань-35» были запущены в ноябре 2021 года. Второй старт состоялся в июне 2022 года, третий — в июле. Всего в текущем году Китай планирует провести более 60 пусков ракет космического назначения.