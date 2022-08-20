Рига, , 07:44 — REGNUM 19 августа властями столицы Латвии была демонтирована стела «Освободителям Риги», которая была расположена на въезде в город. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Решение снести советский военный монумент ночью власти объяснили нежеланием мешать движению автотранспорта днем. Памятник находился в Дрейлини, Стопиньская волость, и был установлен на месте, откуда в ночь на 13 октября 1944 года 12-я гвардейская и 212-я стрелковая дивизии начали освобождение города Риги от немецко-фашистских войск.

На фото, размещенных в социальных сетях, видно, что стела была расколота в нескольких местах, а камень с текстом из ее основания свален в сторону. Куда был отправлен ликвидированный советский военный монумент, не сообщается.