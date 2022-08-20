Кызыл, 20 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Тува в рейтинге регионов Сибирского федерального округа заняла первое место по индексу промышленного производства. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рост составил в целом 37,3%, причём возросли показатели не только по добывающей промышленности, но и по обрабатывающей», — отметил он.

Напомним, по итогам прошлого 2021 года индекс промышленного производства в Туве вырос на 6,3%. По данным статистики, рост зафиксирован по всем видам экономической деятельности.