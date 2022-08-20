Рига, , 07:43 — REGNUM Именно латыши сегодня определяют общую позицию Европейского Союза в борьбе против действий России на Украине, заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

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Как сообщил местный портал bb. lv, по мнению Левитса, это объясняется исторической памятью его народа, пострадавшего от действий чужих империй. Для латышей и других народов Восточной и Центральной Европы важно сохранить эту память и тем самым сохранить «верный компас справедливости в сегодняшней ситуации», считает он.

Как сказал президент Латвии, история и историческая память нации нуждается в собственном месте и пространстве, где ее можно возродить и показать. Поэтому и важно развивать в стране такие дома, как Дом собраний в Ликтеньдарзсе, на открытии которого выступил глава государства.

Левитс объяснил: «Те, кто немного старше, должны передать национальную память нации молодому поколению. И в этом Доме собраний это будет возможно очень наглядным и современным способом».