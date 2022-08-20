Таллин, , 07:42 — REGNUM Бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что те ее сограждане, которым «не нравятся свобода и демократия», поскольку они якобы исповедуют «имперские» ценности, должны отправиться в Россию.

Известный эстонский публицист, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин прокомментировал в социальных сетях заявление Кальюлайд.

«В этом заявлении прекрасно все», — написал он и пояснил свою иронию: «Прежде всего, пассаж о свободе и демократии. Эти понятия в принципе подразумевают право человека на свободу убеждений. Но для Кальюлайд демократия — это свобода поддерживать ее точку зрения».

Назвал он «прекрасным» и предложение несогласным с Кальюлайд перебраться в Россию: «Упомянутая ей демократия, в числе прочего, означает свободный обмен мнениями. Но бывший президент искренне верит, что правильно отправить несогласных в эмиграцию».

Высмеял Чаплыгин и слова бывшего главы эстонского государства об «имперцах»: «По поводу «имперского» образа мыслей тоже получилось шедеврально. Конституция Эстонии провозглашает право человека на свободу убеждений. Но Кальюлайд считает, что этим правом нужно пользоваться за границей».

Наказание людей за их мысли и убеждения, а не за конкретные дела — это прямое цитирование романа-антиутопии «1984» Оруэлла, напомнил Чаплыгин: «В мире «1984» действуют наказания за мыслепреступление. Но Оруэлл описывает весьма далекую от демократии реальность. Кальюлайд, судя по всему, Оруэлла не читала».

«Свобода и демократия в трактовке бывшего президента меня напрягают и даже пугают. В качестве патриота Эстонии я позволю себе усомниться в том, что предложение Кальюлайд идет на пользу нашей с ней общей Родине. Напротив, она сеет в обществе взаимное недоверие и подозрительность», — считает эстонский публицист.