Берн, 20 августа, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Подъёмники на горнолыжных курортах придётся закрыть в Швейцарии, если правительство страны издаст приказ операторам сократить потребление электроэнергии на 20%. Об этом 20 августа сообщает британское издание The Independent.

Горнолыжный курорт

Отмечается, что горнолыжные подъёмники и снежные пушки потребляют электроэнергии как 40 тыс. швейцарских домов в год. Однако в случае отключения горнолыжными курортами подъёмников и оборудования для уборки снега произойдёт снижение доходов от туризма, а это повлечёт сокращение рабочих мест.

При этом Лоран Воше, генеральный директор компании Televerbier, которая управляет подъёмниками в кантоне Вале, сомневается в эффективности экономии в случае отключения оборудования. По словам Воше, каждый франк, потраченный туристами на подъёмнике, приносит региону шесть франков. По мнению Воше, лучше рассмотреть варианты экономии электроэнергии с точечным отключением определённого света, водонагревателей и обогревателей, отключать лифты и эскалаторы, а также часть подъёмников в тёмное время суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Швейцарии, по данным федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom, некоторые поставщики электроэнергии будут вынуждены поднять тарифы в 2023 г., потому что в стране уже с началом зимы может произойти нехватка электроэнергии.