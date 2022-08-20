Москва, , 07:30 — REGNUM Существенные изменения в систему подготовки ИТ-кадров для госсектора в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обсудили на Всероссийском форуме «Цифровая Эволюция».

«Госсектору нужны «цифровые» кадры с новыми компетенциями под новые задачи цифровизации, специалисты, способные работать на внедряемых цифровых решениях. Наша задача — быстро подготовить такие кадры с учетом ролевой структуры команд цифровой трансформации и в достаточном количестве. Потребность в них в целом по стране измеряется сотнями тысяч человек», — отметила Наталья Гаркуша, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации, модерируя сессию форума «Цифровая компетентность госслужащего: образовательные программы 2.0».

В этом обсуждении приняли участие заместитель главы Минцифры России Олег Качанов, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, заместитель директора Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Александр Шубин, ректор Научно-технологического университета «Сириус» Максим Федоров, директор проектного офиса «Русатом Инфраструктурные решения» руководитель Центра профессиональных управленческих сообществ уровня регион и муниципалитет Дмитрий Гришин.

«Первые результаты в цифровизации удалось получить — этому способствовало назначение на региональном и федеральном уровнях руководителей цифровой трансформации. Но у этих руководителей должны быть сильные команды, на новом этапе цифровизации их нужно обеспечить достаточным количеством кадров. Это специалисты, функциональные заказчики. Структура команд должна быть организована иерархически, в них должны быть и верхнеуровневые руководители цифровой трансформации, и специалисты, работающие с конкретными инструментами, активно внедряемыми по всей стране для перевода взаимодействия государства и граждан в электронный формат. Визуальный конструктор услуг, платформы государственных сервисов, платформы обратной связи — это ресурсы, которые уже есть и которые госслужащим нужно освоить. Повышение квалификации госслужащих должно быть направлено на обучение работе с этими инструментами», — отметил заместитель главы Минцифры России Олег Качанов.

Такие практико-ориентированные программы, посвященные внедрению платформ государственных сервисов и платформ обратной связи, цифровизации государственных услуг и управлению ИТ-проектами в органах государственной власти, уже разработаны совместно с Минцифры России и с августа 2022 года запущены в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, рассказал заместитель директора Центра Александр Шубин. Темпы цифрового развития госсектора требуют быстрых перемен, а геополитическая ситуация их ещё больше ускоряет. «На новейших специализированных программах мы даем понятные механизмы цифровизации государственных услуг и реализации проектов цифровой трансформации. Такое обучение направлено на осваивание конкретных решений и инструментов, с которыми придется работать госслужащим. Оно готовит специалистов к конкретной работе на определенной должности, к участию в конкретных проектах цифровой трансформации. До конца года обучение по ним в РАНХиГС пройдут 7699 человек из всех 85 регионов России. По другим программам цифровой трансформации в 2022 году обучатся еще 4151 специалиста. Новые программы — более короткие, более прикладные по сравнению с прежними программами, на которых с 2019 года госслужащим, ответственным за цифровое развитие, давались базовые основы цифровой трансформации. Прежние программы были хороши, когда госцифровизация только набирала обороты, но сейчас, когда она идет ускоренными темпами, необходимы более практико-ориентированные программы с более широким охватом. Масштабная подготовка специалистов, без которой невозможна цифровая трансформация, проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«Госслужащим важно понимать, что там «под капотом», как работают новые цифровые решения — это помогает эффективно их внедрить, обеспечить их реализацию на практике», — отметил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

Следующий этап, отметили спикеры сессии, — это развивать программы в разрезе конкретных ролей в командах цифровой трансформации, предложить такой набор образовательных программ для каждой роли, который соответствовал бы профилям компетенций специалистов. Особенно востребованы сейчас в командах цифровой трансформации специалисты по работе с данными, специалисты, умеющие сделать взаимодействие гражданина с государством на цифровых сервисах более удобным и простым для клиента-гражданина. «Сосредоточиться на подготовке специалистов в команды цифровой трансформации госорганов с учетом их ролевой структуры и профилей компетенций планируется с 2023 года», — отметил Александр Шубин.

Представители регионов поделились с участниками сессии своими практиками и подходами. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков рассказал об управлении регионом на основе данных. Это один из трех приоритетов цифрового развития региона наряду с проектным управлением и бережливыми технологиями. «При управлении проектами, управлении процессами специалисту важно уметь работать не столько с компьютерами, сколько с людьми. И это относится не только к работе с гражданами-клиентами цифровых сервисов, но и внутри команды, совершенствуя процессы оказания госуслуг», — отметил Вячеслав Аленьков.

«Обучение должно быть максимально приближено к практике, — подытожил директор проектного офиса «Русатом Инфраструктурные решения» руководитель Центра профессиональных управленческих сообществ уровня регион и муниципалитет Дмитрий Гришин. — Получение теоретических знаний — только часть обучения. Важно подкреплять теорию практическими навыками и формировать команды изменений, мыслящих в одной парадигме, усиливающих и дополняющих друг друга, способных увлечь за собой коллег».