Москва, 20 августа, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Сухость во рту, зуд и учащённое мочеиспускание в ночное время могут свидетельствовать о повышении уровня сахара в крови. Об этом сообщил врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж 20 августа агентству «Прайм».

Сахарный диабет

Альфарадж добавил, что у мужчин и женщин есть специфические симптомы повышенного сахара. В частности, о высоком уровне сахара может свидетельствовать повторное заболевание баланопоститом у мужчин и молочницей и кандидозом у женщин. Рецидивы заболевания могут объясняться благоприятной средой для микробов, которая создаётся при повышенном сахаре.

Среди других симптомов эндокринолог выделили снижение массы тела, выпадение волос и запах ацетона изо рта. Он отметил, что при наличии этих симптомов люди могут проверить уровень сахара в лаборатории или с помощью специального глюкометра.

Альфарадж подчеркнул, что диагноз на основании анализов может поставить только врач. Поэтому он порекомендовал обращаться в медицинские учреждения при подозрении на повышенный уровень сахара.