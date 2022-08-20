Могадишо, 20 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Не менее восьми человек стали жертвам нападения террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на командира местных органов безопасности Мохамеда Абдикадира.

Ron Jones Могадишо

Все погибшие являются мирными гражданами. По словам Абдикадира, силовики проводят операцию по уничтожению боевиков, которые ранее захватили здание учреждения. Продолжающие сопротивляться исламисты засели в одной из комнат отеля. Из здания удалось безопасно вывести большую часть посетителей и сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2020 года на отель Elite в Могадишо было совершено нападение террористов, которые убили более 20 человек.

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