Богота, , 07:16 — REGNUM Прокуратура Колумбии 19 августа предъявила официальное обвинение ключевому организатору убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи, который в мае проводил медовый месяц в Колумбии и был застрелен на пляже вблизи Картахены, и потребовала для него до 50 лет заключения. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

По версии следствия, обвиняемый Франсиско Луис Корреа Галеано «сыграл фундаментальную роль» в убийстве Печчи, «предоставив ресурсы, материально-техническое обеспечение и определив роли тех, кто стал причиной смерти прокурора».

Прокуратура Колумбии «Следственный орган запросил наказание на срок от 40 до 50 лет».

Убийство Печчи, занимавшегося борьбой с организованной преступностью и наркоторговлей, вызвало широкий общественный резонанс. В начале июня полиция Колумбии задержала подозреваемых в его убийстве, четырём из них суд вынес обвинительный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что заказчиком убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи мог быть уругвайский наркоторговец Себастьян Марсет.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Колумбии назвал виновного в убийстве прокурора в Парагвае