Ла-Пас, , 07:16 — REGNUM Крупную партию наркотических веществ перехватила полиция Боливии в южной части страны. Об этом 19 августа сообщило издание La Razon.

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Два гружёных наркотиками автомобиля были задержаны стражами порядка в ходе операции по выявлению наркотраффика. Отмечается, что груз предполагалось отправить в Чили, а затем, по всей вероятности, в страны Европы.

Стоимость изъятых наркотических веществ оценивается примерно в 670 тыс. долларов. Также были задержаны пятеро предполагаемых наркоторговцев, один из них является гражданином Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Чили 419 кг наркотических веществ, которые были переправлены в страну из Боливии. Изъятые правоохранителями груз стал самой крупной партией наркотиков, конфискованной в Чили в текущем году.

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