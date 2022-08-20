Анкара, , 07:05 — REGNUM Сухогруз I Maria, на борту которого находится зерно, доставленное с территории бывшей УССР, прибыл в порт Стамбула. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 20 августа на сайте Marine Traffic.

Стамбул (сс) Mark Ahsmann

Судно ходит под флагом Белиза. Оно транспортировало в Турцию кукурузу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил отправку из порта Черноморск, который оккупирован нацистским киевским режимом, двух судов с продовольствием Zumrut Ana и Ocean.

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