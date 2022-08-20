Москва, , 07:00 — REGNUM Первые сто детей в возрасте от шести до 11 лет были привиты вакциной от коронавируса в ходе клинических исследований. Об этом 19 августа сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

Специалист уточнил, что сто детей в возрасте от шести до 11 лет получили одну десятую дозу вакцины от COVID-19 для взрослых. По словам Гинцбурга, через неделю независимый комитет проанализирует данные исследований, и если они его удовлетворят, то будет одобрено использование одной пятой взрослой дозы вакцины. В этом случае следующий этап клинических испытаний будет запущен уже через 1,5 — 2 месяца.

Напомним, проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 среди детей в возрасте от шести до 11 лет было одобрено 24 января текущего года Минздравом России. На проведение исследований глава центра Гамалеи Гинцбург отводил до трёх с половиной месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава центра имени Гамалеи Гинцбург подтвердил эффективность назальной формы вакцины для всех известных штаммов коронавируса.

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