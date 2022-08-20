Тегеран, , 07:34 — REGNUM 19 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду, что при содействии официальных лиц Саудовской Аравии единственный задержанный иранский паломник Хаджа вернется домой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел беседу с отцом Халила Дардманда, иранского паломника, который был задержан саудовской полицией после церемонии хаджа в Мекке.

В беседе высокопоставленный иранский дипломат объяснил семье задержанного паломника о мерах, принятых министерством иностранных дел с самого начала дела до настоящего времени, подчеркнув, что министерство использовало все свои полномочия для скорейшего освобождения иранского гражданина.

Между тем, министр иностранных дел Ирана в последние дни провел отдельные беседы с министрами иностранных дел Ирака и Омана, призвав их оказать содействие в немедленном освобождении паломника.