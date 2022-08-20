Париж, , 06:44 — REGNUM Российская экономики демонстрирует устойчивость, несмотря на санкции Запада. Об этом говорится в репортаже французского телеканала France 2.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В сюжете отмечается, что изобилие и ассортимент товаров в магазинах в Москве такой же, какой можно увидеть в «любой западной стране». Авторы репортажа напомнили, что санкции, которые были введены против России, должны были остановить поток товаров страну и вызвать дефицит, чего в реальности пока не случилось.

Кроме того, подчеркивается, что вопреки уходу западных компаний с российского рынка России удалось заменить поставщиков и обойти ограничения. В связи с этим журналисты предположили, что сокращение российского ВВП будет значительно меньше, чем указывается в прогнозах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа депутат французского парламента Лоран Жакобелли призвал отменить санкции против России, добавив, что ограничения вредят как и Франции, так и Украине, из-за которой они были приняты.

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