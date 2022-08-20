Тегеран, , 09:43 — REGNUM Иран занял третье место на 5-х Играх исламской солидарности, проходивших в Конье (Турция). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 августа.

Иран

Церемония закрытия игр с участием 4200 спортсменов из 54 стран состоялась на стадионе Сельчукского университета. Церемония началась с поднятия турецкого флага под аккомпанемент государственного гимна. После того, как были пронесены флаги стран-участниц, на мероприятии состоялось световое и фейерверковое шоу.

По данным официального сайта игр, Турция заняла первое место с 341 медалью, в том числе 145 золотыми, 107 серебряными и 89 бронзовыми. Узбекистан занял второе место со 158 медалями, в том числе 51 золотой, 42 серебряных и 65 бронзовых.

Иран завоевал 133 медали и занял третье место. Иранские спортсмены завоевали 39 золотых медалей, 44 серебряные медали и 50 бронзовых медалей.

Как сообщает агентство Mehr, на 5-х Играх исламской солидарности Иран представляли 257 спортсменов.