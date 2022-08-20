Махачкала, 20 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Семь человек погибли, ещё пятеро пострадали в результате столкновения «ГАЗели» с грузовым автомобилем в Дагестане. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла в ночь на 20 августа, около 02:30 мск, на 30-м километре автотрассы «Кочубей — Минеральные воды». По предварительной информации, 60-летний водитель «ГАЗели» уснул за рулём, допустив выезд автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП на месте скончались семь человек, включая одного ребёнка. Ещё пять человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Уточняется, что погибшие и пострадавшие являются родственниками, они ехали на свадьбу в город Ставрополь. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане предложили создать три медицинских центра по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП.