Тегеран, , 08:21 — REGNUM 19 августа министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди выразил готовность страны сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На встрече, организованной Узбекистаном, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что Исламская Республика полностью готова сотрудничать со странами-членами ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В своем выступлении Вахиди отметил, что Исламская Республика Иран сама является жертвой международного терроризма, и подчеркнул, что она полностью готова сотрудничать с ШОС в этой борьбе.

Иранский министр также сообщил, что Иран стал домом для 4,5 миллионов афганских беженцев, отметив, что помощь ООН в этом отношении незначительна.

Он подчеркнул, что Исламская Республика готова поделиться своим опытом с другими странами для решения вопросов, связанных с Афганистаном.