Тегеран, 20 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. 19 августа главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что люди на Западном берегу, как и в секторе Газа, оснащаются вооружением, отметив, что в столкновениях в текущем году было ликвидировано значительное количество военных представителей израильского режима. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Генерал-майорХосейн Салами сделал эти комментарии в интервью официальному сайту лидера Исламской революции.

«С начала года по сегодняшний день в ходе операций, проводимых группами Сопротивления на оккупированных территориях, было убито настолько много евреев, что такая ситуация не может даже идти в сравнение с прошлогодними рекордами», — отметил командующий КСИР.

«Когда вы добавите к этому уравнению ливанскую Хезболлу, вы поймете, что на сегодняшний день сотни тысяч ракет готовы обрушиться на сионистский режим», — подчеркнул иранский представитель.