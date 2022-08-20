Тегеран, , 07:36 — REGNUM 19 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани поздравил народ и правительство Кении с успешным проведением президентских выборов в 2022 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поздравив народ и правительство Кении с успешным проведением президентских выборов, Канани высоко оценил роль правительства, партий, политиков, старейшин племен и религиозных лидеров в проведении выборов, назвав данное событие «успешным опытом».

Поздравив избранного президента Кении, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана выразил надежду, что политический процесс и формирование правительства в стране продолжатся по пути волеизъявления народа.

Бывший заместитель президента Кении Уильям Руто был избран следующим президентом страны, объявила избирательная комиссия в понедельник (15 августа 2022 года).