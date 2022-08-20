Тегеран, 20 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. 19 августа представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани в твиттере упомянул переворот 1953 года в Иране, задаваясь вопросом, исправит ли американское правительство свою провальную политику в отношении Исламской Республики и будет ли уважать законные права иранских народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

В годовщину государственного переворота 1953 года в Иране представитель МИД написал в своем твиттере, что американское правительство является мировым рекордсменом по вмешательству во внутренние дела других государств, а также совершению военных нападений и переворотов против независимых стран и правительств.

Он отметил, что государственный переворот 1953 года против иранского национального правительства является ярким примером этой темной истории.

Канани также задал риторический вопрос, исправит ли американское правительство свою неправильную и провальную политику в отношении Ирана и будет ли уважать законные права иранцев.