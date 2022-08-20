Тегеран, 20 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. 19 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 143 288, причем за последние сутки от смертельного вируса погибло 66 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 66 иранцев, в результате чего общее число смертей достигло 143 288», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3690 новых случаев заражения COVID-19, при этом 786 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 218 708 пациентов из общего числа 7 501 534 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1386 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что64 896 117 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции.

Кроме того, 58 278 443 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.