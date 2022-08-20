Тегеран, 20 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Сотрудничество с сионистским режимом нарушит и поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе Персидского залива, заявил иранский командующий 19 августа. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

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Контр-адмиралАли Реза Тангсири, командующий военно-морским флотом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), выступил с речью в Мешхеде, столице провинции Разави Хорасан.

Командующий подчеркнул, что Исламская Республика Иран придает большое значение безопасности соседних государств и рассматривает их стабильность как свое собственное благополучие.

«Тем не менее, мы предупреждаем каждую страну, которая создает почву для вмешательства и присутствия высокомерных держав в регионе или предоставляет им военные базы, что они заплатят наивысшую цену за провокационное и недружественное отношение, вызывая напряженность в регионе», — отметил Тангсири.

«Исламская Республика считает, что у нее братские отношения с соседними государствами в регионе Персидского залива», — заявил он, сообщив при этом, что Иран планирует поддерживать дружественные связи со всеми странами региона на основе исламского единства.