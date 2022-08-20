Тегеран, , 08:50 — REGNUM В случае, если западные державы захотят избежать выполнения своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, Исламская Республика не позволит им выдвигать чрезмерные требования, предупредил спикер парламента Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 августа.

Мухаммед Багер Калибаф Khamenei.ir

Мохаммад Бакер Калибаф написал в своем твиттере: «Если Запад хочет отказаться от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы не позволим им выдвигать чрезмерные требования».

«Мы показали, что если они уважают наши рамки, мы также будем уважать их мнение», — написал Калибаф, отметив: «Мы надеемся, что западная сторона примет требования иранского народа на переговорах».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан указал на добросовестность и серьезность Исламской Республики в достижении хорошего и долгосрочного консенсуса, подчеркнув: «После получения конструктивных комментариев от Соединенных Штатов мы вступим в новую фазу переговоров в Вене, если убедимся, что экономические интересы, а также красные линии Ирана соблюдены».