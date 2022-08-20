Тегеран, 20 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Хади Матар, совершивший нападение на автора сатанинских стиховСалмана Рушди, официально объявил в интервью, что у него не осуществлялось никаких контактов с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Матар заявил в интервью New York Post, что он уважает покойного имамаХомейни, но не принимает обвинения в том, что он был каким-либо образом связан с Ираном. Интересно, что полиция США заявила, что Матар действовал совершенно в одиночку.

Американские СМИ сообщили, что американец ливанского происхождения, родившийся в Калифорнии, недавно переехал в штат Нью-Джерси. 24-летний Матар мог нанести Салману Рушди до 10 ударов ножом в ходе заранее спланированной атаки.

CNN спросил представителя «Хезболлы» о поножовщине и нападавшем, при этом представитель сопротивления подчеркнул, что движение имеет сведения исключительно о том, о чем сообщают СМИ.

Прокуратура потребовала, чтобы Матар был заключен в тюрьму без внесения залога, сославшись на комментарии, которые он сделал в The Post из тюрьмы.

Родственники Рушди сообщили, что пострадавший отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и может говорить.