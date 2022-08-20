Лима, , 06:19 — REGNUM Прокуратура Перу запросила для Йенифер Паредес, которая является сестрой жены президента Педро Кастильо, три года «превентивного заключения» в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег. Об этом пресс-служба ведомства 19 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Педро Кастильо Gob.pe

Прокуратура Перу «Прокуратура запросила 36 месяцев превентивного заключения для Йенифер Паредес в рамках процесса, который расследует предполагаемое отмывание денег и другие преступления в ущерб государству».

27-летняя свояченица президента была объявлена в розыск после того, как в интернете появилось дискредитирующее её видео. На нём похожая на родственницу Кастильо женщина агитирует жителей одного из населённых пунктов Перу поддержать реализацию проекта систем очистки питьевой воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в официальной резиденции президента Перу Педро Кастильо — Дворце правительства — сотрудники прокуратуры 9 августа провели обыск с целью задержать по подозрению в коррупции сестру его жены. Разыскиваемую в резиденции президента обнаружить не удалось. Кастильо назвал произошедшее реализацией плана, направленного на отстранение его от власти неконституционным путём.

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