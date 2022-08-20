Екатеринбург, 20 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 20 августа отмечают 299-летие со дня основания города. Праздничная программа продлится с утра и до позднего вечера, сообщают организаторы празднования.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Церемония открытия Дня города состоится в 10:00 по местному времени на Площади 1905 года. Затем пройдут спортивные мероприятия, выставка ретроавтомобилей, концерты, торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города и многое другое. Завершится праздничный день фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, 12–14 августа Нижний Тагил отметил своё 300-летие.