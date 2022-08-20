Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) готовит визит своих сотрудников в Шри-Ланку, чтобы провести переговоры с руководством республики о срочном пакете финансовой помощи. Об этом сообщается на сайте организации.

МВФ International Monetary Fund

Специалисты фонда будут находиться в стране с 24 по 31 августа. Недавно избранный президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что республика хочет получить от МВФ кредит на сумму $2 млрд до $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа газета The Guardian распространила информацию о том, что Австралия выделит Шри-Ланке еще 25 млн австралийских долларов ($17,3 млн), чтобы помочь стране удовлетворить ее неотложные потребности в продовольствии и медикаментах.

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