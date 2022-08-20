Берлин, , 05:58 — REGNUM Компания Securing Energy for Europe (SEFE), которая до июня 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH, нуждается в более €5 млрд, чтобы заменить непоставленный газ из России. Об этом 19 августа рассказал управляющий директор SEFE Эгберт Лэге в интервью изданию Der Spigel.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Леге, после ввода антироссийский санкционных мер компания потеряла всё, включая и трубопроводный газ и сжиженный природный газ.

«Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более €4 млрд, а для обеспечения замены непоставленного российского газа — чуть более €5 млрд», — уточнил Леге.

При этом управляющий директор SEFE не исключил, что компании может потребоваться больше экономической помощи со стороны государства, чем рассчитывалось изначально, в связи с ростом закупочных цен на газ.

Однако Леге уверен в том, что Германии удастся избежать сценария с вводом третьего уровня плана, предполагающего реакцию на чрезвычайную ситуацию с газоснабжением в стране.

«Я оптимист и считаю, что мы можем обойти самый высокий уровень опасности, аварийный уровень, при котором газ должен быть нормирован. Уровень заполненности газохранилищ составляет около 78%, что очень обнадеживает для этого времени года», — заключил Леге.

Ранее ИА REGNUM сообщало об остановке Газпромом на три дня единственной газовой турбины на трубопроводе «Северный поток».

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