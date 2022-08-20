Москва, , 05:55 — REGNUM В субботу, 20 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 21 августа в столице осадки также маловероятны, температура воздуха +14… +16 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 6−12 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +11… +16 °C.

В воскресенье, 21 августа, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Читайте также: Выходные в Петербурге пройдут при жаре, а в Ленобласти ожидаются дожди