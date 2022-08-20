Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:48 — REGNUM Нижний Тагил Свердловской области к концу 2023 года получит 12 новых трамваев. Об этом в соцсети ВКонтакте написал глава города Владислав Пинаев.

Флаг Нижнего Тагила

Речь идёт о модели 71-412 компании «Уралтрансмаш». На покупку выделено 830 млн рублей. Восемь вагонов выйдут на маршруты в 2022 году, а ещё четыре — в следующем.

Добавим, трамвайный вагон модели 71-412 является частично низкопольным. Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск к концу года получит 30 новых трамваев.