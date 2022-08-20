Пекин, , 05:25 — REGNUM Демонстрацией сопротивления навязываемому Западом мировому порядку станет очное участие президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в саммите G20 на Бали. Об этом 19 августа сообщает гонконгское издание «Саут Чайна морнинг пост».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Очное участие лидеров Китая и России на саммите G20 рассматривается как форму их общего сопротивления доминированию Запада на международной политической арене. В издании предполагают, что лидер КНР воспользуется своим участием в саммите для чёткого и прямого изложения позиции Китая по ключевым политическим и экономическим темам, а также по вопросам безопасности в мире и связанных с ними сложностей.

Решение президента России Путина о поездке на саммит является попыткой со стороны находящейся «в осаде» России показать свою значимость на международной арене.

«Западные страны требовали отозвать участие РФ (в саммите G20), но Индонезия не поддалась давлению, так что это — возможность для России», — указывается в публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский обязательно должен посетить саммит «Большой двадцатки», если на него лично приедет президент России Владимир Путин.

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