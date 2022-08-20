Первоуральск, Свердловская область, 20 августа, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области местного жителя осудили за похищение человека и вымогательство. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 18 июля 2021 года. Гражданин запихнул своего знакомого в автомобиль и увёз на кладбище, где пристегнул наручниками к металлическим воротам и стал вымогать 60 тыс. рублей и автомобиль. Деньги якобы предназначались для их общей знакомой в качестве материальной помощи.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что женщина и инициировала это преступление. Она была беременна, а отец будущего ребёнка бросил её. Тогда гражданка обратилась к своему приятелю, который и разработал план совершения преступления.

Суд назначил гражданину шесть лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Свердловской области удалось добиться снижения числа наиболее опасных видов преступлений. Об этом в отчёте перед депутатами Заксобрания заявлял начальник главка Александр Мешков.