Москва, , 05:03 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 3,2% (на 2650 га) и, по данным на утро 20 августа, составляет 84 935 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 19 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади… 656 га. На 00:00 мск 20 августа на территории РФ действовало 82 лесных пожара на площади… 84 935 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2942 человека, 541 единица техники и 22 самолёта и вертолёта. Ещё 66 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (67 167 га), в Рязанской области (6638 га), в Коми (5708 га), в Нижегородской области (4110 га) и в Марий Эл (501 га).

По данным на утро 19 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 82 285 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с крупными лесными пожарами в Рязанской области остается сложной из-за сильного ветра, пламя находится в 4−6 километрах от посёлка Голованово.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация с пожарами в Рязанской области остается сложной