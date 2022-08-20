Вашингтон, 20 августа, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Журналист американского издания The Washington Post Пол Фархи, сообщивший в марте текущего года о решении не указывать в публикациях из России выходные данные и имена авторов якобы из соображений безопасности, был временно отстранён от работы. Об этом 19 августа сообщила газета Politico.

Inosmi.ru СМИ

Уточняется, что Фархи был отстранён от работы на пять дней с формулировкой, что он «поставил под угрозу безопасность своих коллег, а также возможности The Washington Post освещать события в другой стране». При этом точно неизвестно, какой поступок Фархи вызвал такую реакцию, но источники Politico уверяют, что причиной отстранения стала именно та запись в Twitter о новых правилах работы редакции в России.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. В тот же день журналист The Washington Post Фархи сообщил о решении редакции скрывать имена авторов публикаций из России и выходных данных.